Bürgermeister Sadiq Khan ist nach Angaben eines Sprechers der Ansicht, die Londoner Bevölkerung wolle nur öffentliche Gelder für Unternehmen, «die die Werte der Stadt teilen», doch das derzeitige Vergaberecht lasse dies nicht zu, heisst es bei der BBC. Demnach dürfen ethische Bedenken keinen Einfluss auf die Ablehnung eines Deals haben. Khan wolle dies «zu gegebener Zeit bei der Regierung zur Sprache bringen».