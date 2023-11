Arnold werde die Geschäftsleitung «wie geplant» verlassen, teilte Burkhalter am Donnerstag mit. Eine Nachfolge ist derweil nicht geplant: Die Geschäftsleiter der HLKS-Gruppengesellschaften würden ab dem neuen Jahr direkt an den Gruppen-CEO Zeno Böhm berichten. Per 1. Januar 2024 werde auch die Burkhalter Services AG direkt dem CEO der Gruppe unterstellt und mittelfristig mit der Burkhalter Management AG an einem neuen Standort zusammengeführt, heisst es weiter.