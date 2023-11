Die C2B Electrotechnique Sàrl sei seit 2005 erfolgreich im regionalen Markt tätig und biete vorwiegend klassische Installationen, Installationen in der Industrie und Schaltanlagenbau-Dienstleistungen an, teilte Burkhalter am Montagabend mit. C2B werde mit der bereits zur Burkhalter Gruppe gehörenden und in Sion ansässigen Grichting & Valterio Electro SA zusammengeführt und per 1. Januar 2024 deren Zweigniederlassung. Alle Mitarbeitenden würden übernommen und der Standort in Martigny bleibe erhalten und werde von den bisherigen Besitzern weitergeführt.