Um die dortigen Arbeitsplätze zu sichern, gründete Burkhalter die beiden Gesellschaften Bul Elec SA in Bulle und Fri Elec SA in Givisiez, wie die Gruppe am Donnerstagabend bekanntgab. Diese führen die Geschäftstätigkeit der ETF weiter. Zu einem grossen Teil würden auch die Aufträge der ETF übernommen. Damit verstärke Burkhalter seine Präsenz im Kanton Freiburg.