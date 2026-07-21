In einer Mitteilung der Downing Street zu dem Telefonat hiess es, bei der Darlegung seiner Vision als Premier des Vereinigten Königreichs habe Burnham erklärt, «dass sein Schwerpunkt auf der Reindustrialisierung des gesamten Landes liegen werde». Zudem habe Burnham sein Engagement für Verteidigung und Sicherheit bekräftigt. Die Gewährleistung der Sicherheit des Vereinigten Königreichs und seiner Verbündeten habe für ihn oberste Priorität. Konkret ging es in dem Gespräch laut Trump um «Nordseeöl, Handel, das Militärbündnis, die Minenräumung in der Strasse von Hormus und viele andere Themen». Auch werde man sich «in nicht allzu ferner Zukunft treffen, um Themen von gemeinsamem Interesse zu erörtern».