Rechnerisch ist es damit ausgeschlossen, dass eine Gegenkandidatin oder ein Gegenkandidat die nötigen Stimmen erhält. Für die Kandidatur ist die Unterstützung von 20 Prozent der Labour-Abgeordneten nötig, derzeit sind das 81. Burnham braucht weiterhin noch die Unterstützung von drei der Partei angeschlossenen Organisationen und Gewerkschaften - das gilt aber als Formsache.