Er habe «in den letzten Tagen ausführlich mit Andy gesprochen», teilte Streeting in einem Statement in sozialen Medien mit. «Wir wurden gewählt, um unser Land zu verändern, um zu zeigen, dass Politik eine Kraft für das Gute sein kann, und um Chancen für alle zu schaffen», heisst es darin. «Mit Andy können wir das immer noch.»