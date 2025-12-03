Vor allem die US-Zölle und der starke Franken hätten darüber hinaus im verarbeitenden Gewerbe, also in der Industrie, zu einem verschärften Stellenabbau geführt. Mit der geplanten Herabsetzung der Zölle durch die USA für die Schweiz auf ein Niveau von 15 Prozent sollte immerhin eine weitere Verschlechterung der generellen Nachfrage nach Büroflächen verhindert werden können.