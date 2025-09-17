Konkret beziffert CBRE die schweizweit innerhalb von drei Monaten verfügbaren Büroflächen per Ende Juni 2025 auf 2,11 Millionen Quadratmeter oder 4,3 Prozent des Bestandes. Im ersten Quartal 2025 betrug dieser Wert noch 4,4 Prozent.
Vor allem in Zürich und Genf habe das Angebot an Büroflächen in den Vororten abgenommen. Dabei gelte es indes zu beachten, dass insbesondere in Genf ganze Bürogebäude vom Markt genommen wurden, um sie in Wohnraum umzubauen.
Demgegenüber habe etwa in Lausanne und Basel die Büroverfügbarkeit in den letzten Quartalen aufgrund hoher Bautätigkeit und strukturellen Bereinigungen stark zugenommen. Und gerade in Basel bleibe das Büroangebot damit nahe dem historischen Höchststand.
sta/rw
(AWP)