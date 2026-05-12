Konkret verharrten die schweizweit verfügbaren Büroflächen per Ende März 2026 im Vergleich zum Vorquartal bei gut 2 Millionen Quadratmeter. Dies entspricht laut CBRE 4,2 Prozent des gesamten Bestands.
Innerhalb der regionalen Teilmärkte habe sich der Leerstand aber unterschiedlich entwickelt. Während er in Städten und Vororten stabil bis rückläufig zeigte, seien die verfügbaren Büroflächen in der Restschweiz im ersten Quartal 2026 gestiegen.
Die Ursache sieht CBRE im ausbleibenden Beschäftigungswachstum und in dem auf den Unternehmen lastenden Kostendruck. Und aufgrund der Konflikte im Nahen und Mittleren Osten rechne man auch in den kommenden Monaten nur mit einem verhaltenen Stellenwachstum.
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(AWP)