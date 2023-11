Habeck stellte auf dem Maschinenbautag eine zügige Lösung für günstigeren Strom in der Industrie in Aussicht. Lange zu debattieren statt zu entscheiden, schaffe Unsicherheit. Die Lage der energieintensiven Betriebe sei nicht selbst gewählt, sondern «im gewissen Sinne politisch hergestellt worden», sagte der Grünen-Politiker. «Und es kann ja nun auch nicht sein, dass Putin darüber entscheidet, welche Chemieindustrie wir in Deutschland haben.» Für diese besondere Situation habe er den Industriestrompreis vorgeschlagen.