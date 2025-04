Elektrifizierung des Busses geht weiter

Weltweit arbeiten 16.000 Beschäftigte bei Daimler Buses, etwa 8.000 davon in Deutschland. «Wir sind der letzte Hersteller, der in Deutschland noch produziert, und dies sogar an zwei Standorten. In Mannheim und in Neu-Ulm», sagte Oberwörder. «Alle anderen sind ins Ausland abgewandert.» Für die Mitarbeiter in Deutschland gilt bis Ende 2033 eine Beschäftigungssicherung, die betriebsbedingte Kündigungen praktisch ausschliesst.