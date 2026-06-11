Diese Pressemitteilung enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die auf unseren derzeitigen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Projektionen in Bezug auf uns und die Branche beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen uneingeschränkt alle Aussagen, die zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften vorhersagen, benennen, oder implizieren. Charakteristisch für derartige Aussagen sind Formulierungen wie «könnten», «werden», «sollten», «fortfahren», «glauben», «antizipieren», «erwarten», «schätzen», «beabsichtigen», «Projekt», «Plan», «wird voraussichtlich fortgesetzt», «wird voraussichtlich zum Ergebnis führen» oder Worte und Formulierungen ähnlicher Art. Diesen Aussagen sollte nicht uneingeschränkt Glauben geschenkt werden, denn es liegt in ihrer Natur, dass sie Risiken und Unsicherheiten bergen. Dazu gehören unter anderem: wirtschaftliche, wettbewerbsbedingte, staatliche und technologische Faktoren, die sich der Kontroll der Curatis Group entziehen. Deshalb könnten die Unternehmensstrategie oder die tatsächlichen Ergebnisse deutlich von den zukunftsgerichteten Aussagen (oder von vergangenen Ergebnissen) abweichen. Eine Erläuterung der Faktoren, die dazu führen könnten, dass die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen deutlich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen könnten, findet sich in unserem Börsenprospekt in Verbindung mit der Unternehmenskombination. Die Curatis Group ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um Bezug auf neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder Umstände zu nehmen. Darüber hinaus sei darauf verwiesen, dass vergangene Leistungen nicht als Massstab für zukünftige Leistungen gelten. Personen mit Beratungsbedarf sollten sich an einen unabhängigen Berater wenden.