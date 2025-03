Der Produktumsatz belief sich 2024 auf 6,4 Mio. CHF und der Dienstleistungsumsatz auf 0,5 Mio. CHF, wobei die am 26. April 2024 übernommene Curatis AG in dieser Zahl nur für 8 Monate enthalten ist. Auf Ganzjahresbasis konnte die Curatis AG den Umsatz im Distributionsgeschäft von CHF 7,3 Mio. (2023) auf CHF 9,5 Mio. (2024) steigern, was einem Wachstum von 30 Prozent entspricht. Dieses starke Wachstum ist auf ein signifikantes organisches Wachstum sowie neu eingeführte Produkte zurückzuführen. Es entspricht der Strategie von Curatis, Produkte in der Registrierungsphase zu unterstützen, um anschliessend die Verantwortung für den Vertrieb zu übernehmen, sowie bereits eingeführte Produkte von Wettbewerbern zu übernehmen. Der Betriebsverlust für den Zeitraum belief sich auf CHF 3,3 Mio. und beinhaltet mehrere nicht zahlungswirksame Sondereffekte wie Personalkosten aufgrund der Neubewertung des Optionsplans, den die Curatis AG seit 2015 betreibt (CHF 2,5 Mio.). Zudem sind einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Transaktion im April 2024 angefallen (ca. CHF 1,3 Mio.).