Diese Medienmitteilung enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die auf unseren aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über uns und unsere Branche basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem alle Aussagen, die zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge vorhersagen, prognostizieren, andeuten oder implizieren können und die Wörter wie «können», «werden», «sollten», «weiterhin», «glauben», «voraussehen», «erwarten», «schätzen», «beabsichtigen», «prognostizieren», «planen», «wird wahrscheinlich fortgesetzt», «wird wahrscheinlich dazu führen» oder Wörter oder Ausdrücke mit ähnlicher Bedeutung enthalten. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden, da zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäss Risiken und Unsicherheiten beinhalten, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche und technologische Faktoren, die ausserhalb der Kontrolle der Curatis Group liegen und dazu führen können, dass das Geschäft, die Strategie oder die tatsächlichen Ergebnisse von Curatis wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen (oder von früheren Ergebnissen) abweichen. Alle Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie in den Risikofaktoren, die in unserem Börsenprospekt im Zusammenhang mit der Unternehmensfusion aufgeführt sind. Die Curatis Group übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Umstände oder aus anderen Gründen. Es sei ausserdem darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist. Personen, die Beratung benötigen, sollten einen unabhängigen Berater konsultieren.