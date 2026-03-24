Die Curatis Holding AG (SIX:CURN, «Curatis») meldet für 2025 einen Umsatz von 10,8 Mio. CHF (+57 Prozent), und die Curatis AG steigerte den Umsatz ihres Vertriebsgeschäfts organisch um 13 Prozent von 9,5 Mio. CHF auf 10,8 Mio. CHF. Das Nettoergebnis verbesserte sich von einem Verlust von 4,3 Mio. CHF im Jahr 2024 auf einen Verlust von 1,4 Mio. CHF im Jahr 2025.</p>Weitere Highlights</p>* Bei einem Treffen mit der FDA im September 2025 wurde unser Entwicklungsplan für Corticorelin bestätigt. Dies ebnet Curatis den Weg für eine Zulassungseinreichung, die eine zulassungsrelevante Studie an Patienten mit peritumoralem Hirnödem (PTBE) unterstützt.</p>* Im November 2025 nahm Curatis 1,2 Mio. CHF auf, um Corticorelin weiterzuentwickeln.</p>* Der Kassenbestand belief sich zum Jahresende 2025 auf komfortable 1,9 Mio. CHF.</p>* Kürzlich gab Curatis eine Lizenzvereinbarung für Corticorelin in Japan mit beträchtlichen Meilensteinzahlungen bekannt.Geschäftsentwicklung und Finanzen</p>Im Jahr 2025 belief sich der Produktumsatz auf 10,3 Mio. CHF, während die Umsatzerlöse aus Dienstleistungen 0,5 Mio. CHF betrugen. Im Gesamtjahr steigerte die Curatis AG den Umsatzerlös ihres Vertriebsgeschäfts von 9,5 Mio. CHF (2024) auf 10,8 Mio. CHF (2025). Dies entspricht einem organischen Wachstum von 13 Prozent, überwiegend getragen von Produkten aus neuen Verträgen. Das Nettoergebnis für den Berichtszeitraum lag bei einem Verlust von 1,4 Mio. CHF, verglichen mit einem Verlust von 4,3 Mio. CHF im Vorjahr. Der Kassenbestand von Curatis zum 31. Dezember 2025 betrug 1,9 Mio. CHF.</p><pre>In Mio. CHF 31. Dezember 2025 31. Dezember 2024* Rev Umsatzerlös 10,8 6,9 Nettoergebnis (1,4) (4,3) Zahlungsmittel und 1,9 3,0 Zahlungsmitteläquivalente * Im Jahr 2024 wurde die Curatis AG acht Monate lang konsolidiert, im Vergleich zu zwölf Monaten im Jahr 2025 </pre>Corticorelin: Wichtige Meilensteine erreicht</p>Ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung unseres Leitprojekts Corticorelin wurde nach einem erfolgreichen Treffen mit der FDA im September 2025 errungen. Nach der Validierung unserer klinischen Entwicklungspläne kann Curatis nun einen Zulassungsantrag einreichen, der von einer zulassungsrelevanten Studie bei Patienten mit PTBE gestützt wird. Die Phase