Aufbauend auf dem Erfolg bei der ELROB 2024bildete die bewährte Roboverse Reply Plattformerneut das technologische Fundament. Sie wurde konsequent weiterentwickelt und zeigte beim diesjährigen Wettbewerb einen deutlichen Entwicklungssprung: Bei der letzten ELROB vor zwei Jahren stand noch eine primär ferngesteuerte Lösung im Fokus. Heute unterstützten Embodied AI-basierte Features den Operator bei der Mission. Das System ermöglicht eine teilautonome Erkundung in unbekannter Umgebung, bei der Minen, Munition, Sprengfallen und Drohnen automatisch erkannt und gemeldet werden. Sobald menschliches Eingreifen gefragt ist, sorgt eine VR-basierte Telemanipulationslösungfür eine intuitive Fernsteuerung.