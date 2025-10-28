Dieses Schreiben ficht Kalantyrskiy ohne Erfolg vor Bundesverwaltungsgericht an. Da es sich nicht um eine Verfügung handelt, konnte er dagegen auch keine Beschwerde einreichen. Zu diesem klaren Schluss kommt das Gericht in seinem Entscheid. Aufgrund der Ausführungen des Seco sei klar, dass es sich nicht um eine abschliessende Verfügung handle. (Urteil B-4169/2023 vom 15.10.2025)