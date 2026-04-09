Aktionär Alarick hatte eine ordentliche Dividende von 50 Franken je Namenaktie beantragt. Begründet wurde dies mit der im Vergleich zu den Jungfraubahnen niedrigen Ausschüttungsquote. Von 109'398 Stimmen waren an der Generalversammlung rund 84 Prozent dagegen, während 14 Prozent zustimmten und sich knapp 2 Prozent enthielten.