Dividende massiv erhöht

Den Aktionärinnen und Aktionären schlägt der Verwaltungsrat der BVZ eine deutliche Dividendenerhöhung vor. Dafür seien allein die Ergebnisse aus dem privatwirtschaftlichen Sektor massgebend, hiess es. Geplant ist die Auszahlung von 30 Franken je Aktie, was gegenüber der letzten Zahlung einer Erhöhung um 12 Franken gleichkommt.