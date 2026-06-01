Das Unternehmen verkaufte im Mai mit 383'453 Fahrzeugen 0,3 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Nachrichtenagentur Reuters auf Basis einer Pflichtmitteilung an die Börse vom Montag berechnete. Die Produktion des weltweit grössten Herstellers von Elektroautos legte zugleich um 8,8 Prozent zu - das ist der erste Anstieg seit Juli 2025. Grund für das Absatzplus ist vor allem ein stärkeres Exportgeschäft: Mit gut 160'000 Stück verkaufte BYD rund vier Fünftel mehr Autos im Ausland als vor einem Jahr.
BYD profitiert wie andere chinesische Autobauer insbesondere von einer stärkeren Nachfrage in Europa, wo angesichts der hohen Spritpreise und staatlicher Förderprogramme der Absatz von Elektroautos zuletzt deutlich zugelegt hat. Auf dem Heimatmarkt dauert unterdessen die Krise an: Hier brach der Absatz um 24 Prozent ein, das ist der 13. Rückgang in Folge. Hier spürt BYD die Folgen des Preiskriegs. Speziell das Billigsegment ist unter Druck, nachdem staatliche Förderungen gestrichen wurden.
(Reuters)