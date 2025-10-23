Das Marktumfeld sei im dritten Quartal weiterhin angespannt gewesen und die Kunden «sehr zurückhaltend», schreibt Bystronic. In der grössten Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) sowie in der Region Asien-Pazifik war noch keine wirtschaftliche Erholung spürbar, während die Americas und China durch die Zolldiskussion an Dynamik einbüssten.