Das Marktumfeld habe sich in den ersten neun Monaten weiterhin anspruchsvoll entwickelt, schreibt Bystronic dazu. Aufgrund der zurückhaltenden Investitionstätigkeit der Kunden seien die Neubestellungen in allen Regionen rückläufig gewesen. Dank einer positiven Entwicklung in den Regionen APAC und China habe sich der Auftragseingang im dritten Quartal im Vergleich zum ersten Semester jedoch leicht verbessert.