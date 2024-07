Der französische Aktienmarkt dürfte nach der ersten Runde der Parlamentswahl in dem Land am Montag einen Erholungsversuch starten. Der Broker IG taxierte den Cac 40 am Morgen auf 7675 Punkte und damit und 2,6 Prozent im Plus. Die Sorge vor einem noch grösseren Erstarken europakritischer Rechter sowie einem politischen Patt nach der Wahl hatten den französischen Leitindex zuletzt schwer belastet.