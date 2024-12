Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat in einer zulassungsrelevanten Studien zum Adipositas-Mittel Cagrisema die primären Studienziele erreicht. Das Mittel der nächsten Generation - eine Kombination aus Cagrilintid und dem bereits zugelassenen Abnehmmedikament Semaglutid - habe bei übergewichtigen und adipösen Erwachsenen einen deutlichen Gewichtsverlust erreicht, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Im Durchschnitt sei das Gewicht nach 68 Wochen um 22,7 Prozent gefallen und damit mehr als bei einer Einzelverabreichung von Cagrilintid oder Semaglutid. Investoren an der Börse hatten sich allerdings noch mehr versprochen, nachdem das Unternehmen eine Gewichtsabnahme von mehr als 25 Prozent in Aussicht gestellt hatte. Der Aktienkurs von Novo Nordisk brach um rund ein Viertel ein./mis/jha/