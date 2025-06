In China hat sich die Stimmung in Unternehmen aus dem Bereich Dienstleistungen trotz des Handelsstreits mit den USA zuletzt verbessert. Im Mai stieg das vom Wirtschaftsmagazin «Caixin» ermittelte Stimmungsbarometer für Dienstleister im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 51,1 Zähler, wie das Wirtschaftsmagazin am Donnerstag in Peking mitteilte. Analysten hatten zuvor mit einer leichten Stimmungsaufhellung gerechnet.