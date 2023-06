Erlich Textil blieb seit der Übernahme im Februar 2022 offenbar weit hinter den Erwartungen zurück. Nun sucht der Wäsche- und Lingerie-Hersteller für das deutsche Start-up einen Käufer. Bereits per Ende Juni streicht Calida die für Erlich Textil in den Büchern erfassten Goodwill-Positionen, was Wertberichtigungen in Höhe von 23 bis 25 Millionen Franken auslöst.