In einem ersten Schritt will Calida im Rahmen eines öffentlichen Rückkaufangebots maximal 9,8 Prozent des Aktienkapitals oder 829'061 Aktien zum Festpreis von 28,50 Franken brutto je Aktie zurückkaufen, wie Calida am Mittwoch mitteilte. Dies entspricht einer leichten Prämie gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von 28,00 Franken. Für die Transaktion werde ein «Grossteil» des Erlöses aus dem Verkauf der Möbelsparte Lafuma Mobilier eingesetzt und die nicht benötigte Liquidität zurückgeführt.