Mit den Neubesetzungen will Calida die Expertise im Detailhandel und in der Textilindustrie stärken und die strategische Ausrichtung weiter schärfen. Im Fokus stehen laut Mitteilung Effizienzsteigerungen, eine gezieltere Produktentwicklung sowie ein verbessertes Marketing bei der Kernmarke Calida und der französischen Luxus-Lingeriemarke Aubade.