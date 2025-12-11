Mit den Neubesetzungen will Calida die Expertise im Detailhandel und in der Textilindustrie stärken und die strategische Ausrichtung weiter schärfen. Im Fokus stehen laut Mitteilung Effizienzsteigerungen, eine gezieltere Produktentwicklung sowie ein verbessertes Marketing bei der Kernmarke Calida und der französischen Luxus-Lingeriemarke Aubade.
Caroline Forster ist Co-CEO der weltweit tätigen Forster Group in St. Gallen, einem Familienunternehmen mit rund 850 Mitarbeitenden, das Stickereien für Haute Couture, Prêt-à-Porter, Interior, Lingerie und technische Textilien herstellt. Sie verfügt den Angaben zufolge über langjährige Führungs- und Mandatserfahrung und war bis Ende 2024 Mitglied des Vorstandsausschusses des Dachverbands der Schweizer Wirtschaft Economiesuisse.
Nicole Loeb ist seit 2005 als Delegierte des Verwaltungsrats und Verwaltungsratspräsidentin des Berner Traditionswarenhauses Loeb in leitender Verantwortung tätig. Die Textilbetriebswirtin engagiert sich zudem in der Swiss Retail Federation, dem Branchenverband des Schweizer Detailhandels, sowie im regionalen Wirtschaftsbeirat der Schweizerischen Nationalbank.
«Es freut mich sehr, dass wir mit Caroline Forster und Nicole Loeb zwei anerkannte sowie erfolgreiche Unternehmerinnen und Führungspersönlichkeiten zur Wahl in den Verwaltungsrat vorschlagen können», wird Verwaltungsratspräsident Felix Sulzberger zitiert. Beide brächten wertvolle Impulse für die strategische Weiterentwicklung der Gruppe ein.
jl/cg
(AWP)