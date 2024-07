Das Traditionsunternehmen Calida hat den Mitte Juli angekündigten Verkauf des Gartenmöbelgeschäfts Lafuma Mobilier abgeschlossen. Der für das dritte Quartal in Aussicht gestellte Abschluss sei am (heutigen) Mittwoch erfolgt, wie es in einer am selben Abend veröffentlichten Meldung hiess.