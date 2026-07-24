Insgesamt fiel der Umsatz um 7,9 Prozent auf 93,7 Millionen Franken, wie Calida am Freitag mitteilte. Das bereinigte Betriebsergebnis blieb mit minus 0,3 Millionen Franken negativ, nachdem im Vorjahr noch ein Fehlbetrag von 1,8 Millionen zu Buche stand. Auch unter dem Strich rutschte Calida mit einem Verlust von 0,6 Millionen Franken nach einem Gewinn von 0,9 Millionen im Vorjahr in die roten Zahlen.