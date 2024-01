In der aktuellen Situation könne die Diplomatie nicht in Gang kommen, sagte Calmy-Rey in einem am Samstag publizierten Interview mit Tamedia. Beide Parteien, die Ukraine und Russland, glaubten nach wie vor, sie könnten den Krieg für sich entscheiden. Die Meinungen darüber, wie man die Parteien dazu bringe, ihre Kriegshandlungen zu beenden gingen weit auseinander.