Rekord bei Wohnmobil-Zulassungen

Campingverband wie auch die Hersteller von Campingfahrzeugen gehen von weiterem Wachstum in diesem Jahr aus, zumal die geburtenstarken Boomer-Jahrgänge kurz vor dem Ruhestand stehen. Noch nie wurden in einem ersten Quartal so viele Wohnmobile zugelassen wie von Januar bis März 2024 mit 19 805 Einheiten, berichtet der CIVD in Frankfurt. Nach erheblichen Produktionsengpässen in der Corona-Zeit gebe es nun wieder eine grössere Auswahl an Modellen und die Kunden könnten auf Aktionspreise setzen./ceb/DP/nas