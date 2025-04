Der IT-Dienstleister Cancom hält trotz eines schwachen Jahresstarts an seiner Prognose für 2025 fest. Es gebe erste Anzeichen einer Geschäftserholung, hiess es in einer am Dienstagabend verbreiteten Mitteilung des Unternehmens. Zudem sei im zweiten Halbjahr mit einer Belebung der Geschäfte zu rechnen.