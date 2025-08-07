Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) zog um 3,1 Prozent auf 175,4 Millionen Euro an. Für das Gesamtjahr bestätigte das Management seine Prognose. Bei einem moderaten Umsatzwachstum auch dank neuer Produkte soll das operative Ergebnis (Ebita) stabil bleiben bis leicht ansteigen./mne/mis