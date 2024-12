Um wieder profitabler zu werden, hatte der auf spezielle Linsen, Mess- und Diagnostikgeräte sowie Operationsmikroskope für die Augenheilkunde spezialisierte Medizinkonzern im Sommer bereits Massnahmen angekündigt. So will das Jenaer Unternehmen die Kosten im Vertrieb und Marketing reduzieren. Zudem will Unternehmenschef Weber aus der Innovations-Pipeline mehr herausholen, die Kosten in der Fertigung optimieren und die Produktivität in der Vermarktung steigern. Im laufenden Geschäftsjahr 2024/25 sollen somit Kosten im niedrigen bis mittleren Millionen-Euro-Betrag eingespart werden.