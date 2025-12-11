In wichtigen Auslandsmärkten wie China und die USA stellt sich das Management im neuen Geschäftsjahr indessen auf verschärfte Bedingungen ein. In der Volksrepublik werde die Zulassung neuer Produkte durch staatliche Vorgaben immer schwieriger, sagte Finanzvorstand Justus Felix Wehmer bei der Vorlage der Geschäftsbilanz in Jena. Um den Zugang auf den weltweit grössten Markt für Augenheilkundeprodukte zu sichern, werde derzeit die Verlagerung bestimmter Produkte in chinesische Fertigungsstätten geprüft. «Die internationalen Spielregeln ändern sich massiv. Das erzwingt von uns zu handeln.» Das gelte auch für den US-Markt mit immer neuen Entwicklungen in der Zollpolitik.