Deswegen investiert der Konzern in Entwicklung und Forschung. In den kommenden fünf Jahren will das Unternehmen mit weltweit rund 43 000 Beschäftigten ausserdem rund 3,5 Milliarden Euro in Infrastruktur investieren. Der Grossteil davon fliesse in Projekte in Deutschland - etwa in den Ausbau des Standorts Oberkochen oder den neuen Standort in Aalen-Ebnat./ksr/DP/jha