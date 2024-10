Der Umsatz fiel in dem per Ende September abgeschlossenen Semester um gut ein Drittel auf rund 64 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Freitag mit der Publikation vorläufiger Zahlen bekannt gab. Der Umsatzrückgang sei aufgrund der herausfordernden Marktbedingungen in einigen Ländern und immer noch hohen Lagerbeständen bei Kunden und Distributoren erwartet worden.