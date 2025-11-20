Restrukturierungskosten lasten auf Ergebnis

Dennoch sank der operative Gewinn (EBIT) auf 1,3 Millionen von 3,3 Millionen im Vorjahressemester. Dies ist wie bereits bekannt hauptsächlich auf Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit dem schrittweisen Abbau der Produktion in Malta zurückzuführen. Die Produktion der bis anhin in Malta hergestellten Produkte soll in die Werke in Mexiko und China verlagert werden, um den strategisch wichtigen amerikanischen Markt zu stärken, hiess es.