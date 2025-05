Intra steht seit 2020 an der Spitze der VW-Sparte für leichte Nutzfahrzeuge. Nun geht er mit 53 Jahren in den vorgezogenen Ruhestand. «Meine Entscheidung hat nichts mit der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge oder den anstehenden Aufgaben zu tun», schrieb Intra selbst im Karrierenetzwerk LinkedIn. «Diese Entscheidung ist rein persönlich, ich habe sie gemeinsam mit meiner Familie getroffen.» Und, so fügte er hinzu: «Ich glaube, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um die Führung abzugeben.»