«0,5 Prozentpunkte reichen»

Die Berechnung der Miete müsse sich an den tatsächlichen Kosten für Kapital, Unterhalt und Betrieb orientieren und nicht an der Marktlogik von Angebot und Nachfrage. Es gehe darum, einen Mietpreis zu finden, der für beide Seiten fair und angemessen sei, sagte die Präsidentin von Casafair, die Berner SP-Nationalrätin Ursula Zybach.