Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVGer) vom 2. Oktober, von dem die Westschweizer Zeitung «Le Matin Dimanche» am Sonntag berichtete, wurde vor dem Bundesgericht (BGer) angefochten. Die Höhe der administrativen Sanktion von «mittlerer Schwere», die von der unteren Behörde im März 2023 beschlossen wurde, entsprach 4 Prozent des Bruttospielertrags für das Geschäftsjahr 2021, also 570'850 Franken.