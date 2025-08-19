Der Weg zu einer Einigung werde nicht einfach sein, so Tajani. Er sei aber optimistischer als noch vor dem Treffen Selenskyjs, Trumps und mehrerer europäischer Spitzenpolitiker in Washington vom Montag. Positiv hob er besonders die Einigkeit zwischen den Europäern und den USA hinsichtlich möglicher Sicherheitsgarantien für die Ukraine hervor.