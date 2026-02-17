Die beiden Minister haben unterschiedliche Sichtweisen anerkannt hinsichtlich der zahlreichen Opfer und Verhaftungen nach der jüngsten Niederschlagung der Proteste im Iran, wie der Vorsteher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) in den sozialen Netzwerken sagte. Mindestens mehrere Tausend Menschen wurden bei Protesten gegen das islamische Regime getötet.
Cassis begrüsste die indirekten Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, die am Dienstag in Genf unter Vermittlung Omans stattfanden. Er freut sich über die Möglichkeit einer neuen Gesprächsrunde zwischen Washington und Teheran - auch wenn noch keine genauen Angaben zu einem nächsten Treffen der Verantwortlichen beider Staaten gemacht wurden.
(AWP)