Cassis begrüsste die indirekten Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, die am Dienstag in Genf unter Vermittlung Omans stattfanden. Er freut sich über die Möglichkeit einer neuen Gesprächsrunde zwischen Washington und Teheran - auch wenn noch keine genauen Angaben zu einem nächsten Treffen der Verantwortlichen beider Staaten gemacht wurden.