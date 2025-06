Keine israelischen Zusagen

Der israelische Aussenminister Saar habe «unsere Bedenken zur Kenntnis genommen», ohne jedoch etwas zu versprechen, sagte Cassis auf seinem Rückflug in die Schweiz. Er war der in den vergangenen Wochen wegen seiner von vielen als zu lauwarm empfundenen Position gegenüber der israelischen Regierung in die Kritik geraten war.