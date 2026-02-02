An den Rand gedrängt

Tatsächlich spielte die damalige KSZE im Kalten Krieg eine zentrale Rolle für die Entspannungspolitik in der zweiten Hälfte der 1970er- sowie in den 1980er-Jahren. Auch nach der Annexion der ukrainischen Krim durch Russland und dem Beginn der Kämpfe im ukrainischen Donbass vermochte die Organisation zunächst zur Entspannung der Lage beizutragen - unter anderem durch eine unbewaffnete Beobachtermission. Schon damals stand die OSZE unter dem Vorsitz der Schweiz.