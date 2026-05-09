Cassis räumte ein, dass der G7-Gipfel in der Schweiz Ängste hervorrufe, insbesondere in Genf. Ein solches Treffen fand schon einmal in Evian statt: im Jahr 2003 - noch als G8-Gipfel unter Einbezug Russlands. Krawallmacher richteten damals bei Protesten in Genf massive Sachschäden an. Beteiligt an den Ausschreitungen waren nach Darstellung der Genfer Behörden auch Randalierer aus dem Ausland.