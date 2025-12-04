Die OSZE kann seit mehreren Jahren kein neues Budget verabschieden. Deshalb wird das Budget von 2021 stets auf das neue Jahr weitergeschrieben. Aufgrund der Inflation verliert es damit Jahr für Jahr an Wert. Zudem können keine neuen Projekte angegangen und keine neuen Stellen geschaffen werden. Für ein neues Budget - und für jeden Entscheid - müssen die 57 Mitgliedstaaten einen Konsens finden.