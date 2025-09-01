Die globalen Private Equity-Märkte hätten erste Zeichen einer Erholung gezeigt, hiess es im Halbjahresbericht, der am Montagabend publiziert wurde. Der innere Wert der Aktie (Net Asset Value, NAV) stieg in den ersten sechs Monaten um 5,8 Prozent auf 5,81 US-Dollar pro Aktie.
Die positive Investmentperformance sei vor allem auf die Bewertungssteigerungen im gesamten Portfolio von Castle PE zurückzuführen, hiess es. Diese seien insbesondere mit der starken Entwicklung an den öffentlichen Märkten begründet, die zu höheren Marktvergleichswerten geführt hätten.
jb/to
(AWP)